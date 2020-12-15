今年爆出新冠疫情，個人防護裝備(PPE)需求大增，醫療防護衣口罩廠美德醫療-DR(9103)2020營收及獲利大幅成長，美德醫療集團執行長楊威遠表示，各界對防阻感染的PPE需求持續成長，預估未來5~7年，每年複合成長率將維持7~12％。

楊威遠說，2021年美德醫療除進一步深化2020年的經營策略外，將聚焦推廣PPE的「全球常備庫存服務」(Global Stockpiling Services)，與全球政府機構、企業暨個人合作，提供PPE儲存的建構暨管理的全方位解決方案，以確保防護裝備的充足性及有效性。

2020年美德醫療集團進行多項變革，楊威遠說，今年原有品牌Medtecs及新創品牌CoverU行銷商品，自有品牌銷售佔總營收比重，由2019年的3％增達65％。因應全球短鏈趨勢，在日、美、加及歐洲設置物流倉儲中心，提升在地供貨效能。另外，因應在地生產趨勢，在美國北卡羅納州生產「美國製造」的口罩，搶進當地市場。同時，與上游核心原料供應商合作，以確保生產不中斷，第一階段從菲律賓開始，未來將擴及其他國家，並大幅拓展O2O虛實整合的產品行銷方案，首度在台灣及菲律賓的各大超商及藥局連鎖店的實體店面及相關電商上架產品。

(時報資訊)