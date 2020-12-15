被稱為韓版《鬼滅之刃》的韓劇《驅魔麵館》改編自漫畫《驚奇的傳聞》(驅魔麵館)，沒想到一播出創下超高收視率，甚至超越OCN神劇《VOICE》，堪稱是2020年末的「黑馬大片」；女主角金世正的精彩打戲，更得到觀眾稱讚。

故事的開始講述由趙炳圭所飾演的男主角「蘇炆」，在兒時遭受車禍後失去父母並變成殘疾人士，七年後意外被上天指定為「Counter」成員，與驅魔者金世正、廉蕙蘭與劉俊相一同對抗惡鬼。「Counter」中的每一位成員都有特殊超能力，少女「都哈娜」(金世正飾)擁有敏銳的聽覺與感應能力，能推測並感應到千里之外的惡鬼，更具有讀心術，能夠透過接觸人體或物品，讀取其過去所發生的事。劇中每個驅魔者的力氣都比常人大兩三倍，透過訓練，體能可以提昇到五倍；漫畫的還原度可說相當高。

圖/ OCN

而金世正的表現，也受到觀眾的注意。這次她在《驅魔麵館》中的身材比以往更緊實；先前她也曾在綜藝節目中展現自己的「天生神力」，她一對爆肌肉的手臂，更被韓國網友暱稱是「神仙美顏卻有粗壯身材」。

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金世正在劇中飾演的「都哈娜」，動作戲的部分非常精彩，演技也得到不少影迷的稱讚，因此還被網友封為是她的「人生角色」。

(中時新聞網)