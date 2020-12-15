俗話說「虎毒不食子」，就算人再怎麼樣狠毒，也不會傷害自己的孩子，然而不管國內外，父母虐待甚至殺害親生骨肉的情況卻是屢見不鮮。大陸一名小男童在自己5歲生日的那天，許下了一個生日願望，內容竟是「我希望爸爸早點死」，講完沒多久後，就這麼閉眼離開人世。

綜合陸媒報導，由於男童的爸爸做生意失敗，在外面欠了一屁股債，從此後開始一蹶不振，每天就只知道酗酒麻痺自己，心情不好時就家暴洩憤，妻兒倆全身上下都遍布著傷痕，媽媽實在受不了天天被虐打的生活，心一狠竟拋下年幼的兒子，火速收拾東西後就逃離這個家。

孰料，丈夫並沒有因妻子的離開而清醒，反而將加倍的情緒都發洩到孩子身上，在男童生日那天，喝得爛醉的老爸又發瘋似毒打，鄰居聽見聲響後連忙報警，並將人送醫急救；男童在手術前小聲的許下生日願望「希望爸爸趕快死掉」，讓醫護人員都忍不住心疼落淚，不過他因為傷勢過重，最終仍不治身亡，虐童的父親則遭警方逮捕。

(中時新聞網)