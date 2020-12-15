BE HEROES國際高中足球邀請賽今年因為新冠肺炎疫情，雖然無緣邀請外籍好手參與，不過仍邀請國內20歲以下精英足球好手參與，今天在攝氏16度微寒的雨天進行高中足球菁英對抗賽，中華U20潛力培訓隊靠著來自惠文高中的許博傑在上、下半場各進一球的幫助下，2比0擊敗BE HEROES菁英代表隊。

中華U20潛力培訓隊總教練陳春智表示，球隊接下來的重點賽事是2022年亞洲盃資格賽，從今年5月開始集訓，每個月天數不一，加起來大約有50天，球員整體實力平均，每個位置競爭大，所以大家在不想落選的情況下態度更加認真，加上基礎功紮實，未來值得期許，若在球場上的創造力再提升，可以期待有更好表現。

談到今天獨進兩球的許博傑，陳春智認為他頭腦好，就算身材在足球員中算單薄，但總能清晰掌握球場狀況，對於自己的兩記進球，許博傑笑說：「第一球是撿到，第二球是教練有設定戰術，加上隊友幫助，才能下半場開踢不到30秒就進球。」

許博傑透露，自己身高173公分，體重才58公斤，本身就是吃不胖的體質，未來還會加強上半身重量訓練，私下欣賞西甲皇家馬德里德國籍球星克羅斯（Toni Kroos），有機會也想挑戰旅外，「既然我身材比較單薄，我的策略就是球到我腳下就快點傳出，利用和隊友的配合來突破對方防守，我很珍惜每次訓練的機會來學習，未來希望可以到日本試試，會更努力加強場上的創造力，更冷靜思考。」

(中時 )