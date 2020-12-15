LINE GAME旗下消除泡泡益智手遊《LINE Bubble 2》，今（15）日正式公開與電影版『美少女戰士Eternal』展開跨界合作活動！電影版『美少女戰士Eternal』預定將於明年1月及2月，連續上映兩部作品。此次的合作中，將會推出各種特別活動，通過活動關卡即可獲得在電影版中也會出現的角色「超級水手水星」、「超級水手木星」、「超級水手金星」、「超級水手火星」、「超級水手小月亮」，玩家可以把握機會完成活動關卡就可以入手獎勵角色，讓合作寵物成為你的通關好幫手！此外，「超級水手月亮」也將出現在高級扭蛋中，喜歡『美少女戰士Eternal』的粉絲們千萬不要錯過此次的期間限定合作喔！

【合作舉辦期間】台灣時間 2020年12月15日（二）～ 2021年1月17日（日）22:59

※ 各種詳細活動內容請在遊戲內確認。

「超級水手月亮 (SS)」將於高級扭蛋中登場！

合作活動期間內，「超級水手月亮 (SS)」將在高級扭蛋中以限定寵物方式登場，快來把握這難得的機會入手合作寵物吧！

【活動期間】台灣時間2020年12月15日（二）～ 2021年1月17日（日）22:59

『超級水手月亮SS』 將在高級扭蛋中登場。(圖/LINE GAME提供)

合作限定活動關卡陸續推出中！通關即可獲得電影版『美少女戰士Eternal』人氣角色限定合作寵物

在合作期間內，《LINE Bubble 2》將陸續推出多種豐富又有趣的合作活動關卡，玩家們可藉由通過合作關卡獲得電影版『美少女戰Eternal』角色限定寵物以及道具做為通關獎勵！每個合作寵物都是只有現在才能獲得的獎勵，詳細活動資訊內容，請查看遊戲內公告說明。

環遊世界

在活動期間內，只要通過一般關卡並獲得骰子，在環遊世界活動頁面中擲骰子前進並完成環遊世界一周，就能獲得「超級水手小月亮 (SS)」以及遊戲內豪華道具喔！

【活動期間】台灣時間 2020年12月15日（二）～ 2020年12月20日（日）22:59

在活動期間內，只要通過一般關卡並獲得骰子，在環遊世界活動頁面中擲骰子前進並完成環遊世界一周，就能獲得「超級水手小月亮 (SS)」以及遊戲內豪華道具喔！(圖/LINE GAME提供)

蒐集糖果

在活動期間內，只要通過一般關卡並蒐集到指定的糖果數量，用來裝飾活動頁面，裝飾完成後，便可以獲得「超級水手金星 (SS)」喔！快來過關蒐集糖果吧！

【活動期間】台灣時間 2020年12月18日（五） 10:00 ～ 2020年12月25日（五）22:59

在活動期間內，只要通過一般關卡並蒐集到指定的糖果數量，用來裝飾活動頁面，裝飾完成後，便可以獲得「超級水手金星 (SS)」喔！快來過關蒐集糖果吧！(圖/LINE GAME提供)

金銀島

在活動期間內，只要連續通過金銀島活動中的5個關卡，就可以讓「超級水手木星 (S)」成為你的通關小夥伴！金銀島關卡可由主要關卡地圖中的右上方圖示進入挑戰。

【活動期間】台灣時間 2020年12月24日（四）10:00 ～ 2020年12月29日（二）22:59

在活動期間內，只要連續通過金銀島活動中的5個關卡，就可以讓「超級水手木星 (S)」成為你的通關小夥伴！(圖/LINE GAME提供)

水族箱

在指定的泡泡次數內通過活動關卡，就可以救出海底的夥伴們，拯救出來的海底夥伴會出現在水族箱中。救出所有海底夥伴即可獲得豪華獎勵以及「超級水手水星 (SS)」喔！

【活動期間】台灣時間 2021年1月6日（三） 10:00 ～ 2021年1月10日（日）22:59

開心遊樂園

合作關卡「開心遊樂園」活動關卡總共分為三個階段，挑戰連續通過關卡，即可獲得「超級水手火星 (S)」等豪華遊戲道具。闖關過程中如果有一次挑戰失敗，就會直接回到最初的起點，並需要重新開始挑戰，所以想要全部過關的秘訣就是每一次都要謹慎地遊玩，一起努力把合作角色帶回家吧！

【活動期間】台灣時間 2021年1月11日（一） 10:00 ～ 2020年1月14日（四）22:59

※各種詳細活動內容請在遊戲內確認。

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