新北市鶯歌陶瓷博物館近期舉辦「2020臺灣國際陶藝雙年展」，展內匯集109件各式作品，其中西班牙陶藝家的手拉坯作品意外吸引民眾搶拍，由於作品外觀與美劇「后翼棄兵」的西洋棋十分相像，民眾紛紛模仿起劇中女主角，搶著與手拉坯拍照，拍出美劇海報效果。

陶博館指出，西班牙陶藝家Marta Armada Rodríguez「星際I」作品，以傳統「手拉坯」技法打造成形，結合陶藝家珠寶設計的專長，作品融合產品設計與雕塑，除了兼具功能性與美觀賞析的作用，也賦予陶瓷多元面向，獲得這次的評審推薦獎；因為星際I作品與最近討論度爆表的美劇「后翼棄兵」西洋棋有幾分相像，不少民眾也慕名前來，到作品旁模仿起劇中女主角搶拍。

陶博館表示，除了星際I作品外，波蘭藝術家Michal Gdak曾經造訪純手工製造的陶瓷工廠，便以陶瓷工廠的石膏模具為創作靈感，創作出「模景／極簡」作品，打造猶如未來摩天大廈的陶瓷塔。陶博館補充，現代製陶技術已相當進步，但許多陶藝家仍以勞力方法製造陶瓷，希望藉著作品傳達將人製作陶瓷背後的辛苦。

陶博館館長吳秀慈表示，國際陶雙年展已邁向第8屆，是近期全世界少數未受疫情影響而順利開展的國際級展覽，參賽作品來自全球58個國家，參賽件數為開辦以來最多的一次，共有732件作品，陶博館至明年5月9日將展出優選109件作品。民眾若無法前來觀展，也可電腦、平板或手機等裝置線上環景，在展場中漫遊及欣賞作品，即時瀏覽展覽資訊、聆聽導覽或欣賞介紹影片。更多的展覽資訊可上陶博館官方網站、粉絲專頁查詢。

(中時 )