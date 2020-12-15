韓國媒體近日專訪基隆市長林右昌，肯定他是「台灣政壇屆的黑馬」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

韓國媒體近日專訪基隆市長林右昌，肯定他是「台灣政壇屆的黑馬」，在文章尾聲更強調他能言善道、思路清晰、誠實守信，因此獲得許多市民支持，此外，更報導許多林右昌上任以後，短時間為基隆帶來的改變令人佩服。

韓國媒體《政經FOCUS》12月10日前往基隆市政府採訪林右昌，報導中以台灣政壇陸續出現許多政壇新秀破題，並點出林右昌被譽為「台灣政壇屆的黑馬」，身為民進黨改革派的他，接手國民黨執政長達60多年的基隆市，成為台灣史上基隆市第二任最年輕市長。

林右昌表示，台灣自從中華民國與南韓斷交後，政治交流愈來愈疏遠，他感到非常遺憾，並認為從歷史的角度，南韓與台灣皆實踐著相同的民主主義，不應該如此疏遠，並提出願意成為兩國之間橋樑，盼雙方的政黨及政壇新秀能多多交流，提升雙方熟悉度。

報導指出，2018年11月28日蔡英文總統請辭黨主席，由林右昌被推舉擔任代理黨主席，成功造就蔡英文在2020年連任總統一戰，但林右昌相當謙虛，時常反思、反省自己及其政黨，並勇於對外發言，大讚林右昌的人格特質在政壇中相當難能可貴。

此外，林右昌擔任基隆市長後，讓基隆債務從124.29億減少至957.7億元，市政滿意度更獲87％台灣青年認可，也不斷改造城市面貌，成功的吸引到許多遊客，帶動當地觀光經濟。

韓國媒體認為，林右昌能獲得民心，不僅是擁有英俊的外表，更是因為他能言善道、思路清晰、誠實守信及愛崗敬業，他的風氣也反映了台灣青年想在政治上改革的野心，肯定他是台灣年輕的黑馬政治家。

(中時 )