高雄農16特區、中都特區、以及文山特區等目前高雄的房市熱點，都是重劃而來，高雄市累計到第100期的重劃面積，已達3,586.85公頃，與區域發展息息相關，高雄地政局15日特別在高雄四維行政中心，舉辦「擘劃高雄-開發百分百」土地開發暨地政服務成果展，與各界分享。

高雄副市長林欽榮15日表示，高雄市自民國47年開辦第一期市地重劃以來，已超過100期，重劃期數、面積，都是全國第一名。

他說，巿地重劃除了提供可建築用地外，更可以無償取得並開闢公共設施用地，帶動高雄都會的整體價值及經濟發展，例如文化中心、科工館、中都濕地公園、美術館、高雄巨蛋、左營高鐵站原生植物園、北屋滯洪公園、以及各開發區道路、公園綠地的興闢，都是市地重劃取得的公共設施。

林欽榮指出，透過市地重劃也讓美術館特區、中都重劃區、亞洲新灣區等，成為鑽石地帶，這些都是土地開發所帶來的公共利益，創造高雄市為宜居城市具體證明。

高雄地政局表示，公辦重劃計至第100期，如果包括第18期分區辦理、以及原高雄縣的重劃、以及已經公告的125處公辦重劃，高雄累計的市地重劃面積已達3,586.85公頃。

地政局指出，今年適逢高雄自打狗更名100周年，高雄市第100期市地重劃區也在今年正式公告開辦，高雄地政局希望藉由此次成果展覽，完整呈現高雄將近150區處辦理巿地重劃與區段徵收的土地開發歷程及效益，讓大家見證土地開發帶來嶄新的高雄，並呈現地政局為保障交易安全、透明房價資訊與智慧城市的努力成果。

(工商 )