中鋼公司二號高爐於12/15日舉行第四爐代開爐祈福典禮，由董事長翁朝棟主持，邀請總經理王錫欽、執行副總黃建智、各部門副總、子公司負責人及企業工會幹部一同參加，典禮簡單且隆重。

翁朝棟致詞時表示，中鋼公司二號高爐於71年2月開工生產，至今屆滿38年，累積鐵水總生產量達3,427萬公噸，其間於81年9月進行第一爐代更新，再於94年10月著手第二爐代的更新。第三爐代更新工程原規劃今(109)年10月停爐大修，中鋼公司因應新冠肺炎疫情進行「超前部署」，提前至今年7月執行。

這次更新工程從基礎設計到細部設計皆由中鋼團隊自行規劃，並結合集團子公司中機、中宇、聯鋼、中冠等一同執行，不僅大幅提高工程自主EPC(工程設計、採購製造、建造安裝)能力外，也促進國內相關產業升級及帶動經濟成長。

翁朝棟指出，二號高爐第四爐代導入了煉鐵智慧平台，除了全面提升設備自動化、電腦化及AI智能化以降低生產成本外，亦能有效降低溫室氣體、氮氧化物及二氧化硫的排放量，符合中鋼公司精緻鋼廠經營主軸，感謝所有規劃暨施工團隊的努力及辛勞付出，讓二號高爐順利在接下來的鋼鐵旺季前完工投產，提供下游客戶高品質鋼材。

高爐爐代更新是延長高爐使用壽命的重要工程，中鋼團隊已累積8次高爐更新工程的經驗，今年再度發揮團隊精神，完成第9次高爐大修。此次爐代更新除了爐殼全面拆除更換、爐體內襯重新砌築、冷卻系統及爐石粒化設備更新等工程項目外，也採行大塊爐殼安裝工法，預組寬度近17公尺及重量近一千公噸的爐殼，並由中鋼團隊自行規劃和執行，因此大幅縮短爐殼更新時程。此外，殘銑處理工程因新冠肺炎影響，有別於過去委外操作之模式，改為國外廠商提供切割機具設備，另以遠端視訊教學方式，首次改由國內廠商採用金鋼石繩鋸方式施工，大幅提升高爐大修自主技術能力。

15日二號高爐第四爐代開爐祈福典禮，翁朝棟期勉中鋼公司能快速朝向精緻鋼廠邁進，提供具高技術含量、高獲利能力及高產業效益的精緻鋼品，促進國內用鋼產業升級及成長，善盡企業社會責任。

(工商 )