恒指15日開高走低，午盤過後跌勢依舊未減。截至收盤，恒指跌0.69％，下跌182.23點，報26,207.29點；國企指數跌0.42％，下跌43.56點，收報10,399.56點。

個股表現方面，香港疫情持續發酵，影響香港地產股集體大跌。其中，九龍倉置業跌2.87％、長實跌2.65％、長和跌2.45％。另恒基、恒隆跌逾2％。

大陸醫保談判成功的品種降價幅度低於2019年，醫藥股集體反彈，其中，信達生物漲7.92％、愛康醫療漲6.72％。微創醫療、啟明醫療、康方生物等漲超5％。

恒指午盤收跌0.65％ 醫藥股走高
滬深兩市震盪向下 滬指午收跌0.45％

(工商 )

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