「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」今年台中跨年演唱會祭出雙現場，除了水湳中央公園現場，另一現場則是在大里仁化公園熱鬧登場，這同時是大里區第一次舉辦跨年活動，邀來張秀卿、許富凱、王識賢、詹雅雯、張語噥、婁峻碩等人輪番嗨唱。當天由主持人于美人搭檔蔡昌憲、許志豪，三人這次收到製作單位下戰帖，要他們精心準備挑戰唱跳歌手，于美人直呼：「看到歌單都要昏倒了！」

許富凱興奮表示這次台中跨年有蠻多台語歌手齊聚一堂，非常期待，「歌單會帶來新專輯《拾歌》歌曲，很期待台下聽眾可以跟我一起大合唱這些經典歌曲，預習一下台北小巨蛋演唱會的感覺。」談起往年趕場經驗，他回憶，「跨年都是在跟時間賽跑，有一年連趕三場，心臟真的快跳出來，幸好司機大哥真的很夠力，顧及全車的安全，還好都有趕上，跨年都處在於很冷的狀態下，很容易喉嚨乾、甚至會吃到迎風而來的蚊子」。

而張秀卿分享每次來台中必吃的美食是要排隊日式燒肉還有客家菜，不忘搶先預告，會演唱搖滾版的〈阿喜〉第一次獻給台中的粉絲，她特別剷肉瘦了10公斤：「希望能展現我凹凸有致的身材、瓜子的臉蛋，也會帶海報CD送給大家唷！」她感嘆2020這一年身為台灣人真的很幸福，政府把疫情控制很好，期許2021年疫情趕快過去，太久沒有出國表演了，希望可以多接幾場國外的秀、開新節目。跨年最高紀錄是連趕5場，印象深刻是20幾年前在台南跨年曾說未來要嫁到台南，沒想到真的神預言，如今竟然嫁到當地成了台南媳婦。

張秀卿、許富凱、詹雅雯等人將在台中跨年晚會嗨唱。（三立電視提供）

(中時 )