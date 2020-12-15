國民黨中常委沈智慧從12日開始在立法院絕食抗議萊豬進口、中天關台，並訴求萊豬行政命令應該要儘速記名表決，挺萊豬的綠委都應該具名負起政治責任。除了藍營人士接連到場相挺外，民眾黨今天也現身表達對她的支持。

民眾黨團總召賴香伶、副總召張其祿今下午一時許，前往立法院中山南路大門外探視沈智慧，賴香伶與張其祿一到現場便先關心沈智慧的身體狀況，並讚許沈智慧的壯舉令人感佩。

賴香伶表示，對於沈智慧記名表決的訴求十分認同，要求執政黨盡速記名表決，讓同意萊豬進口的立委負起政治責任，在野黨在捍衛食安的立場上是一致的，民眾黨會在立法院內要求執政黨講清楚說明白，不會讓執政黨蒙混過關。

張其祿表示，縱使不能完全擋住萊豬，那要求執政黨至少要做到清楚標示，這在美國也是完全做得到的事情，不懂蘇貞昌說標示清楚會被貿易處分等說法是從哪裡來的。

沈智慧也在最後提醒賴香伶與張其祿，要密切注意民進黨的兩面手法，表決時一定要排入第一案，以免民進黨用散會動議矇騙，不能讓狡猾的民進黨偷雞摸狗就把人民的健康給賣了。

(中時 )