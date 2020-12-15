由宇峻奧汀製作發行的「魔王崇拜型計劃」跨媒體作品《sin 七大罪～魔王崇拜～》於今（15）公開預計於12月16日開放劇情活動「聖騎士的性感之夜」，期間限定角色「舞耀宵星 路西法」將於限定卡池中登場。

官方表示，預計於12/16起將舉辦的劇情活動「聖騎士的性感之夜」，活動是以討伐限定關卡後可獲得活動道具「聖騎士的破襪子」，用於活動抽池「聖騎士的破襪百寶袋」作使用，能夠獲得各種道具之外還能獲得「★５隸魔之書」。並且隨著推進冒險還能體驗期間限定劇情。

聖騎士的原味襪子。(圖/宇峻奧汀提供)

◎劇情關卡「聖騎士的性感之夜」舉辦時間為2020/12/16 至2020/12/30為止。

活動加成角色：舞耀宵星 路西法30%、漢娜20%、聖蓮20%、瑪提娜15%、瑪莉露15%、凱依15%

◎在劇情關卡「聖騎士的性感之夜」中可蒐集「聖騎士的破襪子」，可至耶誕專屬「聖騎士的破襪百寶箱」轉蛋箱獲得各項好禮，累計100抽必得「★５隸魔之書」；另外「聖騎士的破襪子」還可以到活動商店兌換★3訓練師、靈魂記憶精華、靈魂水晶原石等道具。

◎活動限定角色「舞耀宵星 路西法」角色會出現於活動劇情中，預定在限定卡池中登場。並且每十連抽可獲得『路西法信物』，累積一定數量可於活動商店兌換「舞耀宵星 路西法」。

◎粉雪贈禮：耶誕期間也開放登入好禮，第7天可獲得「魔星召喚卷軸x10」，第14天可獲得「大罪魔王召喚卷軸x10」。

本次更新將開放新的魂鏡及靈魂水晶。(圖/宇峻奧汀提供)

◎本次更新將開放新的魂鏡及靈魂水晶

魂鏡：反映使用者靈魂中私密且潛在的一面，隨著靈魂深處的記憶被揭發便可將靈魂水晶刻劃在魂鏡中，使角色能力獲得大幅提昇，魂鏡分為大破及超大破兩塊，並各自由三件靈魂水晶所構成。

靈魂水晶：每個魔王、天使以及隸魔，都有屬於各自的靈魂水晶，透過遊戲內各種不同管道收集三枚靈魂水晶才能完整拼合一面靈魂之鏡，品階越稀有的靈魂水晶不僅能提升更多的能力，當三件靈魂水晶都達到特定稀有度，並充分強化時，更可以激發前所未有的技能效果強化。達到惡墮值一定等級再配合靈魂水晶的練度，可開啟大破圖及超大破圖外觀。

※部份遊戲系統因商店分級關係可能會被隱蔽，玩家須至其他版本上體驗。

新魂鏡開放：舞耀宵星 路西法、漢娜、聖蓮、瑪提娜、瑪莉露、凱依

新魂鏡開放。(圖/宇峻奧汀提供)

(科技)