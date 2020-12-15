台南市六甲區15日有民眾未經申請燃燒田野及廢棄物，產生大量濃煙汙染空氣，造成公共危害，台南市消防局依消防法開出一張罰單，最高可罰3000元，並會同環保單位逕行舉發，消防局呼籲民眾切勿以身試法。
12月分以來台南發生多起雜草火災，造成公安危害及空氣汙染引發民怨，市府嚴格要求維護公共安全及管制空氣品質，田野引火、施放天燈等其他行為均屬於消防法公告易致火災之行為，非經該管主管機關許可，不得為之。
消防局第二大隊長丁春能表示，今年度迄今之火災案件類別件數，以森林田野燃燒為最多數，今年1-11月火災案件1711件，其中山林田野雜草火災有1056件，占62％；第二大俠區11月火災件數共34件，雜草火災23件，比率為67％。
丁春能表示，雜草火災不僅危害公共安全，更虛耗消防資源，雖然消防單位不斷宣導，仍有民眾不以為意，或貪圖一時之便，倘波及到他人生命財產時，更觸及刑法公共危險罪，消防局將嚴格取締火災行為人，以保障市民生命財產安全。
(中時 )
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