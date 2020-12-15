對於被批評萊豬政策倒向美國，行政院長蘇貞昌今(15日)表示，他身為台灣人和政府官員，不看重自己行政院長職位，而是自己對不對得起天地人民。對此，資深媒體人謝寒冰狂酸，「2020唬爛大賽冠軍，就決定是你了」，並表示現在保生大帝應該非常火大。

無黨籍立委高金素梅今在立院質詢蘇貞昌，指蔡政府對萊豬開放政策昨是今非，如今幾乎都倒向美國，並批蔡英文總統心中只有美國、沒有人民，她更質疑，從前反對萊豬的蘇貞昌，會如何看待今天的自己」對此，蘇貞昌則說，他身為一個台灣人，以及一輩子從政的公職人員，並不看重行政院長一職，而是看重自己有沒有「對得起天地和人民」。

對此，謝寒冰今在臉書上表示，「蘇貞昌說：我不看重行政院長位子，我看重自己對得起天地，對得起人民⋯⋯」，這段話堪稱今年最完美句點，「2020唬爛大賽冠軍，就決定是你了！」他更指出，「保生大帝在你背後他非常火」

網友們也留言回應，「真的是2020笑話排行之一」、「蘇貞昌說對得起天地良心騙神，騙人，有良心嗎？我真懷疑」、「神明面前都講幹話了，面對人講幹話欺騙你剛好而已」、「對的起誰？連你自己都對不起，在這個位置上，你沒有替人民著想！」

(中時新聞網)