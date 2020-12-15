大陸交通部水運局在2020年9月15日，將原本在要調升的美國線運價凍結，但因其他條遠程航線漲幅都遠遠超過美國線，經過航商陳情，市場傳出水運局同意明年1月每大箱運價可調升1000美元，應付緊繃的散裝航線需求。這也導致長榮海運的股價從12月初以來大漲近18%，先前在PPT論壇被封為「航海王」的網友昨(14)晚再貼對帳單，顯示目前包括未實現獲利已高達1.1億元新台幣。

感恩節、聖誕節甚至至過年等連續假期帶動購物需求，全球海運訂單爆滿，一櫃難求，尤其以遠東至美國航線的散裝貨運更是出現前所未有的盛況。長榮海運股價從12月初的24.3元，截至15日收盤價，收跌0.80元或2.72%、報在28.65元，該檔股票經歷幾日強漲後，出現回檔修正趨勢。

不過，該名被封為「航海王」股民robertshih，曾在8日秀出自己持有長榮海運9000張和股票期貨1332口，當時換算2日來robertshih已賺超過5000萬，相當於可買頂級名車之一賓利(Bentley)5輛明年新車款。

Robertshih昨日再度公布最新對帳單，並分析長榮海運11月業績表現，甚至去電找發言人請教，並看好12月營收表現。Robertshih的對帳單顯示，他將大部分的股期獲利高達2000萬元，隨著台指期將在本周三結算，股期轉倉至2021年1月，加上股票的獲利近8500萬元來計算，高達1.1億元。

對此，網友紛紛留言表示「長榮王我先推」、「感謝航海王加持」、「感謝航海王幫助信徒信心加持」、「靠你賺了10%，開心」。不過，隨著長榮海運15日股價回檔，也有些網友表示「主力去玩陽明了」、「越來越震了，一個翻黑就是殺融資」、「會怕的快賣，盈虧自負呀」。

(中時新聞網)