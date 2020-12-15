行政院黨產會去年3月決議，婦聯會所持388億元是不當取得財產，命移轉國有，本案一度因黨產條例釋憲停止審判，大法官今年做成合憲解釋（釋字第793號）後才繼續審理。台北高等行政法院今（15日）開庭，婦聯會的律師認為釋憲範圍並未涵蓋本案涉及法條，希望法官另聲請釋憲。

黨產會2018年2月先認定婦聯會是國民黨的附隨組織，2019年3月再認定婦聯會的財產是不當取得，命移轉國有，兩案目前分屬北高行不同合議庭審理。今天開庭的是命移轉國有的案子，婦聯會去年針對該處分聲請停止執行，獲准確定，388億元在本案訴訟確定前不會移轉國有。

婦聯會律師團今開庭表示，「附隨組織案」與本案「移轉國有案」是先後關係，若前者婦聯會勝訴，本案原處分自然違法，應予撤銷，建請合議庭裁定停止訴訟，否則兩件判決可能出現歧異。

婦聯會律師團並指，釋字第793號解釋僅限縮在黨產條例第2條第1項及2項、第4條1、2款、第8條5項、14條，詹森林與林俊益大法官的不同意見書中就認為其他條文有違憲疑義，可見該釋憲刻意割裂解釋，目的是作成合憲解釋；而移轉國有處分適用的第3條、第5條、第6條、第9條，不在釋憲範圍內，故希望法官能聲請釋憲。

黨產會律師團則回應，婦聯會若主張有違憲之虞，應具體提出理由，而在釋字第793號解釋中，大部分大法官都未提出不同意見，宣告條文可能違憲，本案就應根據目前的法律進行審理。庭末，法官表示會考慮先停止審判，諭知本案候核辦。

(中時 )