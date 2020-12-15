投資人對國內外疫情持續急升越來越感擔憂，周二韓國股市收黑。

周二收盤，南韓KOSPI指數跌0.19%，為2,756.82點。

周一在美國這全球疫情最嚴重的國家開始接種新冠疫苖之際，其染疫病歿患者人數也突破了30萬大關。紐約市長白思豪（Bill De Blasio）周一警告，由於疫情持續升高，紐約市可能很快將面臨「全面關閉」，以避免醫療體系崩潰。英國政府周一也宣布倫敦的防疫限制等級將升至最高級別。

南韓正面臨該國最嚴重的一波感染，該國總理丁世均請求民眾遵守社交距離規定，以避免實施更加嚴格的限制。

南韓周二公布，截至周一午夜新增確診880例，較前一日的718例增加，並逼近最高記錄。該國政府已經下令首都首爾市與周邊地區學校自周二起關閉一個月，這表示該國更加接近祭出最高級別的第三級防疫措施，實際上就是全面封城，勢必使南韓經濟受到重創。

在外資追捧下，樂金顯示器逆勢大漲6.9%，股價創下2019年6月來新高。外資看好該公司明年將是3年來首度實現營業利益。分析師表示，明年LCD電視需求可望強勁，以及其對手三星顯示器料在明年第一季末退出LCD面板業務。

外資賣超韓股3877億韓元。

韓元收跌0.14%，報1,093.3兌一美元。

(時報資訊)