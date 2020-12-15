瑞士信貸周二重申其重要財務目標，中期的有形權益回報率(RoTE)將為10%~12%，但是瑞士信貸沒有再次重申和承諾今年該回報率的10%目標。

該瑞士第二大銀行推出財富管理刺激計畫，2023年要將財富相關的稅前獲利拉高到50億到55億瑞士法郎(約56.4~62.0億美元)以及每年成長約10%，投資銀行業務也相同。

瑞士信貸並預期資產管理業務在2021年轉虧為盈，將更多關注於替代或私人市場的供給，以及永續的投資。

瑞士信貸將加速財富管理相關業務和投資銀行的成長，執行長高斯坦(Gottstein)表示，相信財富管理將是金融服務最吸引人的部門，特別在亞太地區，公司並將加強投資銀行和財富管理部門的連結；在一個正常的環境，這些提案將讓公司中期的有形權益回報率在10%~12%之間。

儘管投資銀行業務沒有能抵擋住財富管理的放緩，第三季獲利出現高於預期的下滑，但瑞士信貸今年前九個月的RoTE仍站在9.8%。

預計第四季的減記和法律提撥，總計將為9億美元，其一是針對一對沖基金的股權，另一為對2008年金融海嘯的一法律案件。

(時報資訊)