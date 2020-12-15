中鋼(2002)今日舉行二號高爐「第四爐代」開爐祈福典禮。董事長翁朝棟表示，第三爐代更新工程因應新冠肺炎疫情進行「超前部署」，提前至今年7月執行，也讓二號高爐順利在接下來的鋼鐵旺季前完工投產。

中鋼公司二號高爐於今(15)日舉行第四爐代開爐祈福典禮，由董事長翁朝棟主持。

中鋼董事長翁朝棟致詞時表示，中鋼公司二號高爐於71年2月開工生產，至今屆滿38年，累積鐵水總生產量達3427萬公噸，其間於81年9月進行第一爐代更新，再於94年10月著手第二爐代之更新。第三爐代更新工程原規畫今年10月停爐大修，中鋼公司因應新冠肺炎疫情進行「超前部署」，提前至今年7月執行。本次更新工程從基礎設計到細部設計皆由中鋼團隊自行規畫，並結合集團子公司中機、中宇、聯鋼、中冠等一同執行，不僅大幅提高工程自主EPC(工程設計、採購製造、建造安裝)能力外，也促進國內相關產業升級及帶動經濟成長。

中鋼董事長翁朝棟進一步指出，二號高爐第四爐代導入了煉鐵智慧平台，除了全面提升設備自動化、電腦化及AI智能化以降低生產成本外，亦能有效降低溫室氣體、氮氧化物及二氧化硫的排放量，符合中鋼公司之精緻鋼廠經營主軸，感謝所有規畫暨施工團隊的努力，讓二號高爐順利在接下來的鋼鐵旺季前完工投產，提供下游客戶高品質鋼材。並期勉中鋼公司能快速朝向精緻鋼廠邁進。

第四季旺季，中鋼本季出貨量估增至290萬噸；明年首季鋼品需求持續增加，中鋼明年第一季接單估將突破300萬公噸，上看310萬公噸。中鋼四座高爐也將火力全開，因應強勁的市場需求。中鋼並看好明年首季鋼市榮景，可望延續至第二季。

(時報資訊)