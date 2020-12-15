全球智慧未來教室與遠距教學解決方案大廠圓展（3669）再次改變專業影音（Pro AV）市場遊戲規則，推出全新AVer PTZ Control Panel應用程式，使用者不再需要用遙控器，透過iPad即可輕鬆管理圓展PTZ攝影機。

PTZ Control Panel是專為圓展最新的AI自動追蹤攝影機及專業PTZ攝影機量身設計的獨家App，為從事教育、政府、企業、醫療保健、體育競賽、電競比賽、和宗教活動等行業開啟專業影音內容製作新的里程碑。

透過PTZ Control Panel App，使用者能在iPad上有效率地管理多台攝影機。此外，用電腦下載AVer PTZ Management軟體，也可操控相同或更多的攝影機功能。

圓展今年營運攀峰，展望明年，總經理許起裕表示，後疫情新生活常態可望延續，看好兩大產品線動能延續，目前訂單已可看到明年農曆年前，將力拚明年全年營收保持雙位數成長。

許起裕表示，今年教育、視訊會議需求暢旺，圓展產能維持滿載狀態，第3季更擴大外包服務，目前至少有7家協力廠商，但受主動IC等零組件吃緊影響，第3季僅能滿足客戶八成需求，對12月出貨影響有限。

(時報資訊)