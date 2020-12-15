歐美、日韓的疫情皆不樂觀，歐洲德義和倫敦宣布加強管制，其他國家宣布可能跟進。亞洲主要股市周二收跌，港股高開低走，午後低迷持續到收盤。

周二香港恆生指數收跌182.23點或-0.69%，為26207.29點。國企股(H股)跌43.56點或-0.42%，為10399.56點。

半導體股跌3.11%，表現最差。瑞鑫國際跌5.66%；華虹半導體跌5.17%；中芯國際跌3.84%。

吉利汽車漲2.7%，報23.0港元。百度傳出將推出自己的電動車，並將與吉利、廣汽、一汽進行合作談判。吉利表示不對市場傳聞回應。

香港疫情不佳，本地地產股跌，九龍倉置業跌2.8%；長實集團跌2.6%。

泡泡瑪特跌2.28%，報72.8港元；上午一度跌逾4%。在上周五新掛牌上市的泡泡瑪特周二宣布，行使超額配股權，共2035萬7200股，占全球發售的15%，按每股發行價的38.5港元發行及配售超額配售的股份。

阿里跌2.22%，收報246港元；騰訊跌1.92%，收報560港元。中國市場監管總局根據反壟斷法規定，對阿里巴巴、閱文集團、深圳的豐巢網絡各開罰人民幣50萬元。阿里、閱文和騰訊在周二續跌。據了解，閱文是騰訊的控股子公司，豐巢網絡是順豐的關聯企業，三家母公司在產業界都有相當大影響力。

(時報資訊)