鐵道局15日表示，環島鐵路尚未電氣化的路段為南迴鐵路「枋寮至知本」之間，預訂於今年底完成環島鐵路電氣化通車，目前電氣化工程已依程序完成相關測試、檢查及進行履勘作業，電氣化通車目標已邁入最後的倒數計時，民眾即將能在南迴線搭乘普悠瑪等電力列車，享受馳乘快速、風景秀麗、舒適、安全、節能的運輸服務。

鐵道局指出，南迴鐵路電氣化通車後，將再次帶動東部的觀光發展，尤以多良改線高架橋路段依山傍海，未來將會是南迴最美麗的風景路段，更是串起臺灣環島鐵路電氣化幸福的最後一哩路，屆時旅客可全程搭乘快速、平穩、環保的電車，環遊全島。

鐵道局說明，鐵路電氣化為我國經濟建設重要的一環，亦是臺鐵快捷化的關鍵要素。民國60年至104年間環島鐵路陸續電氣化通車，僅剩南迴鐵路知本潮州段尚未電氣化，「南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程」潮洲至枋寮段，已於108年12月電氣化通車，全臺鐵路網僅南迴線(枋寮至知本間)尚未電氣化，交通部鐵道局依核定計畫於109年底達成電氣化目標。

鐵道局介紹，南迴線鐵路全長98.2公里，除「多良至瀧溪」間因隧道淨空不足須改線2.75公里外，其餘路段均於既有營運路線上辦理，需待深夜鐵路停止營運後方能進場施工，作業時間受限，且南迴鐵路地處公路無法到達之地，鐵路為唯一運輸施工人員、材料與機具的動線，增加如期通車的壓力，如今即將能順利通車，完成環島鐵路電氣化最後拼圖。

(工商 )