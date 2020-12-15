為了填補疫情無法出國的缺憾，高雄經發局聯手HTC，在下半年陸續推出「蒙娜麗莎─越界視野」、「The Fabric of Reality」時裝秀等國際級VR藝術特展，15日再於KOSMOSPOT體感奇點站，推出「跳進兔子洞─VR藝想奇幻之旅」，要讓大家帶上VR頭盔，體驗化身愛麗絲，跟著兔子先生探索奇幻夢想。

高雄經發局15日表示，高市府自2018年起推動「體感科技園區計畫」，透過前店（奇點站）、後廠（奇點艙），提供新創業者研發、上架、行銷一條龍服務，今年更聯手HTC在奇點站，打造3場國際VR藝術特展，將世界級作品搬到高雄提供民眾免費體驗，填補大家無法出國的缺憾。

HTC指出，虛擬實境發展已走向一個前所未有、超乎想像的境界，在今年全球所面臨的特殊狀況下，創新科技將展示連結世界與彼此的強大實力，也提供人們另一個探索世界的方法，透過VR虛擬實境的建立，讓人們能更快速貼近感受各種知識內容。

HTC表示，15日推出的「跳進兔子洞」，發生在愛麗絲抵達仙境前的冒險旅程，內容結合故事、藝術、場景變化及猜謎解題等趣味互動，甫推出就入圍歐洲《2020 雨之舞 Immersive Festival官方評選》傑出藝術成就獎（OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN ART）、最佳沉浸遊戲（BEST IMMERSIVE GAME）、以及最佳動畫製作（BEST ANIMATION EXPERIENCE）等多項獎項，是一部適合全家大小同歡的優質虛擬實境作品。

(工商 )