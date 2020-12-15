婦人「搗蛋」之前先左右張望。（照片來源：截自臉書社團《我是土城人 我愛土城區》）

新北市土城驚見「破蛋怪客」！一間開在土城的雜貨店，近日發現店內散裝蛋破損率異常高，調閱監視器才發現是遭人刻意破壞，一名戴著棒球帽的婦人，5天內兩度蓄意破壞雞蛋，不但將最上層雞蛋敲破，還會把上層蛋放到下層刻意壓破，行徑相當可惡。而影像曝光後，也讓眾多土城民眾憤慨，怒轟「手好賤」、「老垃圾」、「有病去看醫生」。

土城明德路一間雜貨店在臉書社團《我是土城人 我愛土城區》發文，表示「一直以來都是以和為貴，鄰居客人們也都跟我們感情不錯，但這一陣子一直有發生雞蛋破的事情，本來以為只是客人『不小心』打破，直到調閱監視器後發現有人『刻意』來破壞雞蛋，將上層的雞蛋敲破，甚至拿上層的雞蛋放到下層刻意壓破雞蛋」。

店家表示，12/1拍到一次，也已經報警，卻沒有後續消息；12/5又再來一次，店家希望如果有人認識此人，私訊聯絡。從影像中可看到，這名婦人戴著棒球帽與口罩，「下手」破壞之前還左右張望，明顯是蓄意的行為。

眾多社團內的土城民眾看了相當憤怒，紛紛回應「手好賤」、「老垃圾」、「超扯的行為 支持報案提告」、「這個人有病，還是和店家有仇、真是令人不解」、「她生病了吧！請她家人帶她去看醫生吧」、「有病吧---無聊，吃的東西何必浪費。不同天穿一樣的衣服是想紅吧」、「破壞前還先四處觀察，沒有病，她知道她自己在搞破壞也怕人看到」。

(中時新聞網)