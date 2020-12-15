桃園市長鄭文燦（中）與副總統賴清德分開參加雲林縣北港朝天宮水陸普度法會，引發「王不見王」聯想。（張朝欣攝）

副總統賴清德15日參加雲林縣北港朝天宮水陸普度法會，離去後約1小時，桃園市長鄭文燦也跟著來參拜，2名下屆總統熱門人選似乎「王不見王」，對此鄭文燦表示行程很早就排定，他是單獨安排雲林的行程，當天還有其他行程。

賴清德15日上午8點30分抵達北港朝天宮參加法會，約9點30分離開，鄭文燦則在10點30分到朝天宮，同1個法會2人分開參拜，引發2人「王不見王」聯想。

鄭文燦被問及是否有意與賴清德錯開行程，表示北港朝天宮是媽祖信仰中心，全台各地都有分香，朝天宮此次舉辦法會，主要是祈求疫情退散、國家平安，所以他特地來參香，雲林行程是單獨安排的，在雲林還有其他行程。

鄭文燦隨後在朝天宮董事長蔡蔡咏鍀、前立法院長王金平陪同下前往法會現場，與賴清德由內政部長徐國勇、雲林縣長張麗善、蔡咏鍀、王金平等眾人陪同參拜相比，顯得低調許多。

由於鄭文燦今年起不斷到各縣市參訪，1個月內還2度造訪雲林，引發外界猜測是為了2024年總統大選鋪路，知情人士說朝天宮法會行程在2個月前就排定了，時間也是廟方安排的，並非刻意避開賴副總統。

知情人士指出，鄭的個性坦蕩，若有意問鼎總統大位，絕不會扭捏隱瞞，目前重點就是把市政做好，至於到各縣市參訪，是因為各界邀請交流、演講，沒有其他用意。

(中時 )