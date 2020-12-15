銓敘部今舉行109年公務人員傑出貢獻獎表揚大會，考試院長黃榮村致詞表示，入圍與得獎的都是文官的典範，不只代表了公務體系中最好的一部分，也充分彰顯社會中一直期待引領大家向前走的進步價值。大家的故事都是窮盡一生無私奉獻，才能編織出來的感人故事。

黃榮村致詞指出，台灣公務人力近60萬人，其中公務人員逾36萬人，大家都是全心為人民服務的公僕，也是推動國家社會進步的關鍵人物，公務人員傑出貢獻獎就是要來彰顯這件事情，更被公務界視為職涯的最高榮譽。

他說，今年是從59名參選人及41組參選團體中選出來，今天接受表揚的包括有6位個人與4組團隊得獎者，以及進入決審的兩位個人與兩組團體入圍者，事蹟從種菇養蜂、復育珊瑚、救災特搜、土地複丈、刑案鑑定、街區總體營造、防疫超前部署、提升口罩產能、防堵非洲豬瘟、推動循環經濟、深耕災防、規劃捷運路網、戶政便民、公共數位創新等項，類別很多，每一項都與人民的生活福祉及安全息息相關。

他指出，得獎人與團隊可說都是懷抱同理心，體察人民需要，勇於跨越規範及體制上的限制，突破部門本位主義，不斷挑戰、創新，帶動各自專業與行政領域的澈底改變。

他說，入圍與得獎的都是文官的典範，不只代表了公務體系中最好的一部分，也充分彰顯社會中一直期待，要來引領大家向前走的進步價值。大家的故事都是窮盡一生無私奉獻，才能編織出來的感人故事。

黃榮村說，他仔細讀了這一份表揚專輯，在得奬人與團體感言中發現有一些共通的令人感動的公務員精神在裡面，在此分享。

他舉例，如「對的事，做就對了」、「很想讓需要的人知道我們在做什麼，我們真的是人民的公僕」、「嚇一跳，我得獎了，但功勞是團隊的，這是大家一起打拼做出來的」、「我是從基層做起的公務人員，日子再怎麼辛苦，我會繼續努力把工作做得更好」、「我們站在第一線，每天兢兢業業要來面對挑戰，守護大家服務人民，這是公務人員的承諾與承擔，更是我們要付出最大心力，來有效達標的日常！」、「我們幾乎已經很久了，每天都這樣做」。

黃榮村表示，考試院主辦這件大事，挑選並彰顯大家心目中最令人敬佩的文官典範，這已經不只是考試院的職責，更是一種榮耀。

(中時 )