新竹縣不動產開發商業同業公會及多家企業贊助新竹縣政府舉辦跨年晚會，當天除了有精采陣容、360秒煙火秀，還有近300項摸彩好禮，限定縣民摸獎。（莊旻靜攝）

新竹縣再度舉辦跨年晚會，15日下午於新竹縣政府辦「浪漫竹縣與你相見」新跨年晚會宣導記者會，歌手孫盛希、張涵雅及當天主持人陳漢典等人到場，晚會當天預計會有盧廣仲、ØZI、郭靜、曾沛慈、朱俐靜等歌手輪番演唱，主辦單位也準備休旅車、電動機車、電視等300件好禮，限定新竹縣民摸彩。

晚會由不動產開發商業同業公會及多個企業贊助，新竹縣長楊文科先感謝贊助單位，也預告活動內容，陣容包含盧廣仲、ØZI、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜、廖柏雅、陳思瑋等，輪番開唱。

晚會由白冰冰、陳漢典、吳怡霈搭配主持，下午5點30分由新竹縣客家新曲獎獲獎歌手曾仲偉等人及iColor 愛客樂熱場。此外，活動當天還有跨年煙火秀，長達360秒，讓現場民眾目睹比台北101還長的煙火秀。新竹縣議會議長張鎮榮、竹北市長何淦銘等人也出席記者會。

晚會也縣定新竹縣民摸彩，獎品包含國產休旅車、5台電動機車、10台65吋液晶電視、10支iphone12、100台自行車等300件好禮。楊文科表示，期望能延續10月「秋遊星夜季」浪漫約會系列活動熱度，吸引全國民眾及縣民，參加新竹縣的跨年晚會，白天可欣賞在地好山好水、客家風光，晚間澤體驗跨年晚會魅力。

交通旅遊處表示，跨12月31日下午3點起，跨年晚會周邊即有特色市集，提前讓民眾感受到熱鬧氣氛，包含有胖卡美食攤位、文創商品水水市集，以及新竹縣特色產業及農特產品展售，晚會也會跨夜到元旦的0點30分，連續7小時演出。

新竹縣不動產開發商業同業公會理事長吳國寶肯定楊文科上任2周年的政績，基於回饋社會，因此共同促成跨年晚會，「浪漫竹縣與你相見－2021年新竹縣跨年晚會」詳細資訊可洽活動官網(https：／／hchg2021.org／)。

(中時 )