新竹縣再度舉辦跨年晚會，15日下午於新竹縣政府辦「浪漫竹縣與你相見」新跨年晚會宣導記者會，歌手孫盛希、張涵雅及當天主持人陳漢典等人到場，晚會當天預計會有盧廣仲、ØZI、郭靜、曾沛慈、朱俐靜等歌手輪番演唱，主辦單位也準備休旅車、電動機車、電視等300件好禮，限定新竹縣民摸彩。
晚會由不動產開發商業同業公會及多個企業贊助，新竹縣長楊文科先感謝贊助單位，也預告活動內容，陣容包含盧廣仲、ØZI、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜、廖柏雅、陳思瑋等，輪番開唱。
晚會由白冰冰、陳漢典、吳怡霈搭配主持，下午5點30分由新竹縣客家新曲獎獲獎歌手曾仲偉等人及iColor 愛客樂熱場。此外，活動當天還有跨年煙火秀，長達360秒，讓現場民眾目睹比台北101還長的煙火秀。新竹縣議會議長張鎮榮、竹北市長何淦銘等人也出席記者會。
晚會也縣定新竹縣民摸彩，獎品包含國產休旅車、5台電動機車、10台65吋液晶電視、10支iphone12、100台自行車等300件好禮。楊文科表示，期望能延續10月「秋遊星夜季」浪漫約會系列活動熱度，吸引全國民眾及縣民，參加新竹縣的跨年晚會，白天可欣賞在地好山好水、客家風光，晚間澤體驗跨年晚會魅力。
交通旅遊處表示，跨12月31日下午3點起，跨年晚會周邊即有特色市集，提前讓民眾感受到熱鬧氣氛，包含有胖卡美食攤位、文創商品水水市集，以及新竹縣特色產業及農特產品展售，晚會也會跨夜到元旦的0點30分，連續7小時演出。
新竹縣不動產開發商業同業公會理事長吳國寶肯定楊文科上任2周年的政績，基於回饋社會，因此共同促成跨年晚會，「浪漫竹縣與你相見－2021年新竹縣跨年晚會」詳細資訊可洽活動官網(https：／／hchg2021.org／)。
(中時 )
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