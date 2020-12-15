台中市議員張玉嬿15日在東區發生車禍，造成右鎖骨及右骨盆骨骨折，輕微腦震盪、蜘蛛膜下腔出血等，因她在台中榮總有熟識的醫生下午轉到榮總就醫；台中市長盧秀燕及議長張清照及市議會同仁獲悉，紛表震驚與關心。張清照特提醒同仁忙著跑行程時，一定要特別注意安全。

張玉嬿11月中旬開車行經74號快速道路閘道時，遭到後方車輛追撞，造成她整輛自小客車後半部嚴重凹陷毀損，目前進廠修護中；她平常短距離或不易停車處，改採騎摩托車或請助理載。未料15日在東區精武路、東南街口，又與1名闖紅燈的婦人發生擦撞受創。

市議會民進黨團總召陳世凱及市議員李天生等，得知同黨張玉嬿發生車禍消息後紛表關切。陳世凱特趕到台中榮總探視，他說「小嬿子」意識清楚病情穩定，因骨折必須在醫院治療；小嬿子請大家不要擔心，休養幾天出院後會再為市民一起打拚。

國民黨團書記長陳政顯表示，他14日還跟小嬿子有說有笑，沒想到15日就發生車禍，最近張玉嬿都自己騎機車跑行程，他就勸她趕快開車免得危險；「小嬿子」在市議會人緣很好，大家都很關心她，等病情穩定後再去看她。

台中市政府表示，市長盧秀燕得知張玉嬿發生車禍感到難過與震驚，立即囑咐相關人員進行了解；表示目前是家屬最心急時刻，應讓專業醫療人員進行照護治療，不宜打擾；等傷勢好一點後，她會親自前往探視張玉嬿，希望她傷勢能盡快好轉與康復，也請大家一起為她加油。

(中時 )