台北市音樂與圖書中心為市長柯文哲任期最後2年重大施政，由文化局和教育局主責，水利處代辦工程，但預算不斷膨脹遭議員質疑，教委會15日再度審查音圖中心預算，卻遭議員許淑華揭露，工務局拿9月9日已停止適用的「台北市工程經費估算原則」來編列預算，唬攏教委會，讓議員當場暴怒，並提出譴責案，要求市長向議會道歉，最後，委員會決議，音圖預算經刪減後，准列71億6357萬。

北市教育委員會15日審查音圖中心預算，許淑華痛批負責音圖工程的北市府工務局唬攏教委會，拿已停止適用的估算原則來編列預算，且未主動告知議會，質疑工務局公然說謊，並要求工務局主祕藍舒凢向委員會道歉，而實際從預算書中查詢，使用「台北市政府工程經費估算原則」編列的預算，竟高達12億7518萬。

議員吳世正也憤怒表示，「拿議會開玩笑嗎？來騙錢嗎？柯P最愛統包，這是台北市政府估算原則，為什麼都不說。」

許淑華指出，工務委員會還有很多社宅工程預算要審，其他委員會議員都不知道，送假的東西來審，未對議會說清楚；許強調，委員會對於音圖中心預算已很不諒解，又未主動提出說明，必須譴責。

許淑華痛批，上次在審預算時，水利處副總工程司張坤城說，很多預算都是法律規定，甚至向媒體指出教委會議員不懂工程，羞辱議員，在查詢法規後，發現竟然都是在騙人，竟然還敢說是依法規編列。

藍舒凢指出，之後編列預算將依「行政院公共建設工程經費估算編列手冊」編列的方式。

最後，教委會決議刪減音圖中心間接工程成本部分預算，包含外管線補助費、驗收接管前水電費、委辦材料抽驗費、物價指數調整款、工程準備金和工程管理費，共7億4643萬，79.1億當中刪掉7億4643萬，准列71億6357萬。

教委會也提出綜合決議指出，北市府工程經費估算原則已在9月9日停止適用，但議會審議預算時並未向委員會及議會說明，實屬市府重大疏失，本會應予譴責，並要求市長向議會道歉。

(中時 )