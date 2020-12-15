閎暉(3311)今(15)日辦法人說明會，閎暉第三季小幅獲利，展望第四季，儘管仍有疫情、貿易戰等不確定因素，但仍樂觀預期較第三季有小幅成長，整體營運表現下半年優於上半年。

閎暉2020年第三季合併營收4.52億元，季增加43%、年減少31%，單季毛利率20.3%，季增加10.9個百分點、年增加3.9個百分點，稅後淨利1300萬元，每股稅後盈餘0.22元，第三季單季呈現小幅獲利；累計前三季累計營收12.1億元，毛利率為6.6%，稅後淨損3.96億元，每股淨損6.6元。

閎暉表示，經過去年減資改善資本結構以及聚焦精實，今年第一季決定將深圳旭榮廠逐步減產，歷經調整後重新聚焦在車用零組件及機構整合元件，目前閎暉已具備穩健獲利小而美條件，第三季呈現小幅獲利，長期則朝向擴大營運規模，持續提升業務量能發展。展望第四季，閎暉表示，從外在經濟環境看來，雖有新冠肺炎疫情、美中貿易戰及科技制裁等具不確定性負面因素持續影響，但仍謹慎樂觀預期較第三季有小幅成長，大陸及馬來西亞廠區上半年已全面復工及延遲之訂單逐漸回流，預期閎暉的整體營運表現下半年優於上半年。

面對大環境的不確定性，閎暉將調配全球銷售與生產布局，並提高台灣廠區與馬來西亞廠區之產能投資，持續投入跨產業產品應用轉型，整體營運方面，汽車零組件除了穩健獲利的汽車內裝機構零組件，並積極發展車用內裝玻璃、汽車內裝機構新技術，機構整合元件聚焦在穿戴式產品、智能鎖模組、網通光學機構零組件、5G相關產品等應用發展亦逐步展現成效。

客戶服務方面，閎暉將提供客戶前期產品設計與研究開發彈性服務，爭取客戶之佔有率；生產製造方面，則執行先進製造(先期智能製造)的規劃與執行，持續追求自動化的生產體系，提升生產效能。

(時報資訊)