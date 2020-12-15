台灣今年在資金回流及疫情控制得宜下，房地產熱烘烘！戴德梁行台灣董事總經理顏炳立今天出席北威冬季「2021年全球經濟的機會與挑戰」論壇表示，貓的市場不會有老虎的雄風，房市沒有那麼好，拿椅子排買房，只是要賺權利金。玉蘭花的行情，不可能賣到玫瑰花價格。對於投資人而言，台北市的房子不要賣，賣了就買不回來，因為台北市的土地資源有限。

顏炳立表示，台北市的地上權賣到所有權的價格，已經透露了台北市土地稀有性。雖然政府打炒房，但2020年的整體房價是上不去、下不來。中南部科技建廠搶工、搶料、搶土地，建商缺工、缺料。

顏炳立認為，2021年房市依舊看好，漲蛋白不漲蛋黃。4根柱子看房價，資金、利率、供給、需求。2021年土地有量的城市，房市依然看好再漲1成。而明年六都有科技大廠入駐，房市再漲1成，小坪數的2房、3房當道；六都都看好自用及有3%收益的商用不動產。

(時報資訊)