針對外資報告指台積公司明年可能面臨客戶砍單、產能利用率下滑，台積電(2330)董事長劉德音今日表示，目前內部沒有看到這個現象，明年上半年狀況看起來比往年季節性的水準要好得多。

為歡慶40周年，新竹科技園區今(15)日舉行「傳承奠基石 開創新未來」國際論壇，台積電董事長劉德音受邀進行專題演講。

最近有外資報告指出，蘋果iPhone 12將大砍台積電5奈米訂單，使台積公司明年第一季5奈米製程的稼動率將降至8成，且明年第2季可能進一步下滑。劉德音接受媒體訪問一一回應近期市場的傳言，除否認外資圈盛傳的砍單消息外，也強調明(2021年)年上半年營運表現會比往年好。

針對市場憂心的重複下單問題表示，劉德音指出，產業正在改變，因地緣政治和貿易制裁關係，讓正常存貨的定義有新的層次，不能用過去的看法來看重複下單問題。針對客戶砍單及產能利用率下滑的消息，劉德音表示，目前內部沒有看到這個現象，明年上半年狀況看起來比往年季節性的表現要好得多。

在漲價議題部分，市場傳出台積電旗下12吋晶圓代工製程將「變相漲價」，取消往年的折讓優惠方案。對此，劉德音指出，無法評論漲價一事，每個企業政策都不同，台積電會用各種方式努力，以期讓獲利表現更好。

(時報資訊)