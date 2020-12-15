資策會產業情報研究所（MIC）今日舉辦「2021高科技產業前瞻趨勢」記者會，產業顧問勵秀玲剖析，資訊暨半導體產業在遠距模式持續驅動雲端服務需求、美中關係下的新供應鏈戰略、併購後的技術布局與產業結構改變、運用創新科技精準提供服務等4大關鍵因素影響下，明年將出現10大重要趨勢。

勵秀玲指出，中國「十四五」首年聚焦科技創新主軸，國家戰略科技領域鎖定AI、量子科技、半導體等前瞻領域自主創新，顯示對美國科技防堵危機感。其中，半導體發展聚焦5G通訊、工業互聯網、新能源汽車等新基建布局需求，化合物半導體將進行全產業鏈布局。

其次為疫情加速驅動數位供應鏈趨勢成形。勵秀玲認為，因應外部重大事件帶來的風險逐漸常態化，許多品牌廠為降低斷鏈風險而將驅動供應鏈數位化。過往智慧製造多聚焦於機、廠端投入，隨著今年受疫情影響，生產履歷數據將成為與大廠合作的關鍵。

第三，半導體產業今年併購總金額創下歷年最高，大廠透過併購發展多元運算架構，布局新興應用領域。勵秀玲表示，特殊應用晶片（ASIC）在特定應用的運算能力與低功耗，為多元運算架構重點，吸引許多公司及新創團隊投入，合縱連橫加速研發將帶動產業結構變化。

第四為ARM技術持續擴大影響力。勵秀玲認為，ARM架構省電、與5G技術結合等特性，增添筆電產品的變化，開拓有特定需求的客群，在筆電的重要性提升。而NVIDIA收購ARM公司，亦將拓展ARM架構在伺服器與雲端運算的影響力。

第五為AI自雲端進入邊緣運算設備。勵秀玲表示，雲端服務供應商提出邊緣運算晶片處理器發展計畫，擬擴展為雲端服務前緣，預計明年後進入收割期。在挾帶雲端優勢及投入自身晶片打入邊緣、甚至更底層的終端設備，將重新定義邊緣運算產業發展路徑與商業模式。

第六，在家工作及線上娛樂等新興應用推升雲端服務需求，資料落地、分散風險需求將使資料中心大廠持續區域化布局，並積極布局終端運算市場。隨著各國政府逐步重視資料隱私議題，使伺服器品牌商切入私有雲與混合雲，追求更具彈性的解決方案。

第七，繼太空、國防領域後，量子成為最具影響力的科技角力新戰場，先進國家相繼提出國家級中長期研發計畫，IBM、Google、Intel亦致力發展量子電腦，企圖搶占市場先機與話語權。中國大陸與日本則鎖定特定量子科技領域發展自主技術，提前布局相關生態系。

第八為多樣化垂直應用將推升顯示產業發展。勵秀玲指出，未來結合AI、物聯網、邊緣運算、雲端運算、人機介面等科技，朝向行動、醫療、零售、育樂等高發展潛力應用場域，將擺脫TFT-LCD面板標準品價格競爭的困境。

第九，疫情與AI技術加速醫療產業數位轉型。勵秀玲表示，因應各類醫療數據被大量收集、AI演算法突破下，醫療產業開始在醫療診斷、治療、照護、藥物開發等環節中，出現與過往不同的可預測、精準化、個人化醫療器材或產品流程。

最後則是新能源車推升汽車電子產業發展，電動車明年可望顯著成長，電池、感測器、晶片、大數據成為未來核心價值，將帶動相關產業發展。其中，動力電池產業將強者恆強、弱者恆弱，整車廠商與電池芯廠商為保障龍頭地位與成本控管，將更積極展開垂直整合。

(時報資訊)