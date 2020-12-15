日前爆出在移工自主健康管理期間，入住醫管公司時睡大通鋪，不僅違反自主健康管理規範，也違反勞動部的「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」，但依現行的「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」得要限期改善後才能開罰，但移工僅在醫管公司停留１至２天恐怕無法開罰，因此勞動部今天預告修正僱聘辦法，在２情況下將，直接處最高３０萬元罰鍰，並可依就業服務法廢聘、管制申請。

勞動部修正指出，「當外國人入出國或聘僱許可將屆滿，雇主安排交通接送或其他原因，導致外國人暫時居住場所之飲食、住宿及管理不符合生活照服務計畫書規定」或「住宿地點無供水或供電」時可直接開罰，前者如僱主委託醫管公司留置移工，居住環境不符規定即可開罰。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，僱聘辦法修正前地方政府一定要經「書面限期改善」後才能開罰，而此次修正後納入如上述的「情節重大」時，可以不經限期改善開罰，而依就業服務法可裁處６萬至３０萬元、廢聘並管制後續申請。

蘇裕國指出，若待該草案公告之後，後續如果再有僱主委託仲介給不合格的醫管公司，勞動部會依就業服務法直接裁罰僱主、廢聘並管制後續申請後，再依就業服務法裁罰仲介。

(中時 )