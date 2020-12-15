倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日開平震盪拉回整理，終場下跌142.53點，跌幅1％，收在14,068.52點；櫃買指數同步下跌3.35點，跌幅1.86％，收在176.93點；三大法人進出方面，外資續賣165.2億元，投信轉賣1.81億元，自營商賣超41.63億元，惟外資法人於台指期回補4,282口多單，累計淨空單部位為341口，心態轉趨謹慎保守。

受歐美疫情延燒、美股高檔震盪整理心理壓力影響，加上外資逐步開啟耶誕長假模式、結帳賣壓出籠，使台股15日賣壓沉重，多檔權值、漲多、強勢股紛紛重挫。就技術面觀察，隨加權指數跌破10日線位置區，預期內外資法人大戶結帳賣壓尚未結束前，短線震盪難免。

展望後市，在經濟及資金面仍相對有利的條件下，預期台股短線經適度震盪換手整理後，仍有持續上看，甚至挑戰前高的機會。不過，操作上對於漲多、趨勢轉弱股不宜過度追高，可待「量縮價穩」之時再行考量。

個股方面，本周納入投資組合的群創，第三季轉盈、第四季營運看俏，市況一路看旺至明年，隨趨勢向上、內外資法人大戶心態積極偏多，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，投資人應持續鎖定低基期、低位階之轉機股，其中，首推面板股群創。大尺寸及中小尺寸面板報價看漲，市況一路旺至明年，而群創每股淨值為22.94元，股價15日收13.85元，距離每股淨值仍甚遠，股價仍有作價強彈機會。此外，太陽能族群在政策全力扶持加持下，產業前景持續看佳，逢低亦值得留意。

(工商 )