逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚

運達投顧分析師洪任浚表示，台股融資餘額過高，導致加權指數15日出現大幅震盪，大盤近日以來衝高至14,400點之上，融資暴增兩百億元。此外，外資持續調節持股，籌碼持續流入風險度較高的散戶手中。展望後市，法人恐將進行洗盤，投資人需留意短線風險。

然而，大盤下跌並非壞事，觀察盤面可發現，逆勢抗跌之標的，將是未來市場主流族群。其中，具備漲價題材的鋼鐵類股15日股價逆勢走強。就供給面而言，全球最大鐵礦砂出口地為澳洲及巴西，澳洲正適逢颱風季、巴西則因疫情關係產能大減，造成全球鐵礦砂價格狂漲；至於需求面，隨疫情降溫，為刺激經濟，大陸將可望複製2008年模式，大幅投入基礎建設以創造就業機會、帶動投資提升，建築鋼鐵需求因而大增，原物料供需結構已出現改變。

個股方面，本周納入投資組合的威致，原物料價格上漲，低價原料庫存可望帶動獲利成長。

展望後市，不僅鋼筋已進入賣方市場，「銅、石油、資產」等與生產相關之原料，均有漲價空間。至於電子股，受惠蘋果不再提供充電裝置，消費者須自行採購新充電器，快充需求大幅攀升，相關電源管理IC已出現缺貨，長期趨勢樂觀，投資人則可逢低布局偉詮電、天鈺、通嘉等快充族群。

(工商 )