台北國際電腦展（COMPUTEX）於15日舉辦線上國際記者會，宣告2021年COMPUTEX將回復實體展的方式舉辦，時間訂於6月1日至6月4日（InnoVEX展期為6月2日至6月4日），並將首度運用人工智慧技術打造智慧型虛實融合（Online-Merge-Offline，OMO）展覽平台，以創新模式建構全球科技生態系，協助國際買主與廠商拓展商機！

該場記者會由展覽共同主辦單位中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳主持，並特別邀請中央研究院院士陳建仁向全球展現臺灣科技防疫成果，以及全球百大人工智慧企業Appier營運長暨共同創辦人李婉菱，與國際知名市場研究機構IDC(國際數據資訊)資深研究副總裁David Reinsel，分別就會展人工智慧科技運用及2021年科技趨勢提出觀點。

中央研究院院士陳建仁表示，臺灣之所以能成為全球防疫模範生，關鍵因素之一是在疫情爆發初期，政府迅速地透過大數據及新科技運用，有效掌握確診與隔離者動態，盼望透過COMPUTEX展會，與全世界交流分享科技運用的成功模式。

外貿協會董事長黃志芳進一步指出，COMPUTEX與全球ICT產業一同成長，作為科技先驅者，COMPUTEX將擁抱數位轉型浪潮，與臺灣新創獨角獸Appier合作，於2021年線上平台導入人工智慧演算技術，打破時間與地理藩籬，賦予高精準度的參展及觀展體驗，樹立國際展會新典範。

COMPUTEX 2021智慧展覽平台幕後推手─Appier營運長暨共同創辦人李婉菱表示，Appier很榮幸成為COMPUTEX 2021的策略技術夥伴，為全球科技廠商帶來不同以往的展覽體驗，人工智慧科技的自動化與個人化功能，可幫助企業瞭解客戶的站內行為與站外興趣，預測出哪些客戶具有更高的潛在需求，以便推薦最貼近其需求的商品與服務，增強客戶互動並提高商務合作潛力。

貿協指出，根據IDC的預測，全球前2000大企業（G2000）中30%的公司，將於2024年以前導入人工智慧技術，人工智慧不再只是『樂於擁有(nice to have)』的選項，而是企業強化韌性與挑戰新常態的核心科技。

在COMPUTEX線上記者會中，IDC資深研究副總裁David Reinsel表示，儘管新冠疫情對我們的生活造成影響，但遊戲、物聯網與資安等新興科技的崛起，將在幾年內為已投入數位轉型的企業創造可觀的商機。

貿協指出，COMPUTEX 2021將以七大主題貫穿展會及周邊活動，包含第五代行動通訊（5G）、人工智慧與物聯網（AI & IoT）、邊緣運算（Edge Computing）、高效能運算（HPC）、資訊安全（Cyber Security）、電競（Gaming）、創新與新創（Innovations & Startups）。

COMPUTEX 2021將於2021年6月1日至6月4日於台北南港展覽館1館、2館及台北國際會議中心展出（InnoVEX展期為6月2日至6月4日，將於南港2館4樓展出），為線上線下與會展帶來智慧體驗。更多展會資訊將陸續於COMPUTEX及InnoVEX官方網站公布。

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