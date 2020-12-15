近期電動車掀起全球資本熱潮，大陸搜尋引擎龍頭百度傳出也有意加入電動車研發競賽戰局。路透引述消息人士透露，百度與包括吉利汽車在內數家車企進已行初步接洽，商談組建電動汽車合資企業事宜。

消息人士稱，百度正在考慮外包製造，或者與其他汽車製造商創建一家合資企業，且百度將佔有多數股權。此外，百度也在研發自動駕駛技術和網路連接基礎設施。

與其他的互聯網同行相比，該計畫可謂是更進一步。騰訊控股、亞馬遜和Alphabet都已開發了汽車相關技術或者投資智慧汽車初創企業。

上述知情人士表示，百度已經與包括浙江吉利控股、廣汽集團和一汽集團旗下的紅旗品牌在內的汽車製造商就組建合資企業進行了初步談判，但未做出任何決定。

澎湃新聞報導，百度方面對此僅回應，對市場傳聞不做評論。廣汽則表示，其與百度有戰略合作夥伴關係，任何進一步的合作有待討論。

受到上述消息影響，吉利汽車H股午後漲幅一度超過5％，總市值一度突破2,300億港元。截至港股收盤，吉利汽車收報每股23.05港元，上漲0.6港元，漲2.67％。總市值2,263億港元。

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