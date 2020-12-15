揮別新冠肺炎陰影，2021年即將到來，你想好要怎麼度過了嗎？交通部觀光局15日表示，台灣各地掀起「新希望熱潮」，該如何選擇地點歡送最後一道夕陽，共浴新年第一道曙光傳遞新希望。觀光局特別彙整七個國家風景區、各個風光秀麗景點辦理2020～2021年賞夕陽、跨年及迎曙光活動資訊，供民眾迎曙光、許願望、幸福久久。

觀光局也提醒，因跨年活動適逢連假期間，各項跨年及迎曙光活動皆於半夜清晨之間，道路視線較昏暗，能見度較低，鼓勵民眾多多搭乘公共運輸或接駁車參與各活動，並請事先做好禦寒保暖準備。

觀光局表示，全台及離島皆有送舊迎新活動，想歡送2020年最後一道夕陽、揮別疫情的民眾，可選擇到「阿里山」參加日出印象音樂會，聆聽感恩音樂饗宴，歡送2020年最後一抹夕陽。全台最高的跨年活動「梨山」，除了可以欣賞原住民熱情舞蹈外，並可安排到「谷關」看晚會、泡溫泉、住飯店，去除冷冽嚴寒迎向晨煦陽光；觀光局也推薦民眾到屏東參加「東港鎮跨年晚會」，一邊吃東港美食，一邊看表演以及體驗大鵬灣國家風景區「潟湖」風光美景。

觀光局表示，北部民眾也可以選擇搭乘台鐵曙光列車，至「東北角福隆海水浴場」參加曙光音樂會，民眾可至周邊順遊，包括「舊草嶺環狀線」自行車逍遙遊，「三貂角燈塔步道」健行及至「靈鷲山」進行新春祈福之旅等。

觀光局?，中部民眾可前往「日月潭」欣賞煙火音樂跨年晚會，在湖光水色霧氣繚繞之間，等待曙光乍現，迎接新年，並有晨曦音樂會及原聲天籟等精彩表演。

觀光局指出，南部民眾可搭台灣好行到「阿里山」參加「日出印象音樂會」，來自阿里山高山上的天籟演奏，一同展開一場高海拔、高品質、高水準的三高日出印象音樂會。

至於東部民眾，觀光局表示，不妨前往「台東三仙台」礫灘旁岩石曙光舞台，感受現場表演樂團結合燈光，以不同的節奏、色調創造出不同情境，一同迎接本島第一道幸福曙光。

至於離島部分，觀光局說，則可選擇到「馬祖北竿島」上參加升旗典禮，在國家級島嶼與百年古蹟、沙灘美景陪伴下迎新年賞日出，還可參加熱血的健行路跑活動，用健康及微笑開啟你的2021年。觀光局提到，所有詳細資訊可於「台灣觀光資訊網或各國家風景區管理處」網站查詢。

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