受防疫需求，下游PVC手套企業訂單增加明顯，對DOP需求提升，加上原料下半年價格重心上移，在成本支撐下，帶動DOP市場價格上漲和下游採購積極性；南亞（1303）、聯成（1313）營運加分推進。

分析師認為，大陸DOTP市場主要下游消費領域包括手套、電纜造粒、薄膜、地墊、人造革等PVC軟製品行業，在基建和防疫需求支撐下，下半年PVC手套和電纜造粒行業表現良好，對DOTP需求或較去年同期增長5～10％。

南亞台灣可塑劑年產35萬噸、大陸寧波15萬噸。麥寮主為DEHP，也有生產DINP；寧波則全數生產D0TP/環保型可塑劑。

聯成為全球最大DOP及苯酐（PA）供應商，生產基地遍布高雄、廣東中山及珠海、江蘇鎮江及泰州、遼寧盤錦、四川南充及馬來西亞關丹。2019年總產能367萬噸；其中DOP約223萬噸、PA為71萬噸，PVC則是60萬噸。

受防疫需求，下游PVC手套企業訂單增加明顯，部分企業排單至9～12月份，對DOTP市場需求量增加，另華東、華南地區電纜造粒、地墊等行業開工負荷提升，均支撐DOTP市場需求良好。

廠商指出，下半年大陸製造業出口訂單逐漸恢復，出口訂單將同比增長明顯。在傳統銷售旺季和歐美出口訂單階段性增長下，DOTP市場需求對市場價格存在一定支撐，企業訂單或有所增加，整體出貨順暢。

此外，各國持續啟動基礎建設提振經濟，烘托PVC需求持穩推進，帶動DOP可塑劑需求續增。全球DOP年需求約3％成長，其中，亞洲及大陸年成長約5％。

(工商 )