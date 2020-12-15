跨境電商熱度持續發燒，亞馬遜全球開店日前公布2021年四大重點策略，包括發揚冠軍品項、強化賣家教育、支持賣家多網站佈局、培育跨境電商人才。亞馬遜全球開店表示，四大策略將致力於幫助臺灣賣家，掌握後疫情時代跨境電商的發展機會，拓展業務新商機。

亞馬遜全球開店臺灣總經理陳思芬表示，2020年的疫情給臺灣跨境電商產業和賣家帶來挑戰，但同時也帶來新契機。而全球消費行為逐漸轉移到線上網購的同時，讓跨境電商也成為外銷發展的新型業態與商業模式，帶動越來越多的傳統出口外銷業者開始進行數位轉型。

陳思芬表示，疫情期間，臺灣賣家憑藉製造和產業優勢，為全球消費者及企業機構買家，提供了大量辦公用品、電腦周邊產品、無線配件、電子設備等優質產品，滿足因疫情居家隔離消費者所需的遠端辦公、遠端教學、視訊會議等產品需求。

此外，隨著疫情而帶動的「零接觸」、「宅經濟」商機，不少臺灣賣家在「居家生活」相關產品的供應上，也如雨後春筍般展現強勁成長力道。2021年，亞馬遜全球開店將持續支持臺灣賣家發揚冠軍品項的優勢，同時深耕母嬰、寵物、廚房用品、戶外運動、美妝保養等快速成長的產品類別。

而在強化賣家教育、協助賣家提升經營綜效部分，亞馬遜提供多元化的工具和服務幫助賣家拓展業務，包括一鍵註冊全球、連接帳戶、建立國際產品資訊、翻譯等支援賣家開展多網站運營工具，另外也提供促銷方案、優惠券、Prime專享折扣等，以幫助賣家增強品牌曝光、釋出更多誘因吸引消費者。

亞馬遜全球開店表示，未來一年將強化對臺灣賣家的教育，透過臉書等官方管道發佈課程及直播影片，以及圓桌論壇或研討會等線下互動交流方式，持續為臺灣賣家提供最新、最完整的培訓課程。

此外，今年疫情也讓賣家意識到佈局全球、分散風險的重要性。亞馬遜全球開店表示，明年將更積極督促臺灣賣家進行多網站佈局，以開拓不同市場新商機，且有效分散依賴單一網站的風險。

目前，亞馬遜已全面為臺灣賣家開放了全球11個網站，包括美國、日本、英國等成熟網站，也有今年新增的荷蘭、瑞典等新網站，加上本次高峰會宣佈的澳洲網站，臺灣賣家可以供貨到網站總數達到12個，?往後亞馬遜全球開店還會支持臺灣賣家開拓亞馬遜企業購等多元業務模式，為臺灣賣家佈局全球提供更多機會。

第四點則是要健全台灣跨電商產業，亞馬遜全球開店表示，接下來將持續與政府部門、公協會等業內團體合作，共同推動臺灣跨境電商產業的發展。包括引進更多台灣在地的優質服務商，為賣家解決跨境電商面臨的物流、品牌行銷、金流、稅務、運營等諸多痛點難題，培育跨境電商專業人才，透過線上課程提供數位人才的培訓，以掌握跨境電商的知識與技能。

(工商 )