好萊塢女星貝拉·索恩(Bella Thorne)，演出迪士尼原創影集《舞動青春》等電影走紅，原本以清新甜美形象受到觀眾喜愛，近來行事作風越來越大膽的她，不僅和A片網站合作拍攝真槍實彈性愛片，更在成人網站販賣私密照，賺到的錢也讓她買下一棟豪宅。

根據《每日郵報》報導，貝拉索恩不走新甜美形象後，就經常在社群網站曬出大尺度辣照，讓所有網友看的是臉紅心跳，人氣狂飆的她已有超過2400萬人追蹤，今年8月更開設付費網站，販賣火辣艷照以及影片，而她也大方公開價碼，IG照片及推文收費是6.5萬美金，限時動態則是1到2萬美金，沒想到粉絲相當買帳，讓她一周內就吸金200萬美元，立刻添購一棟豪宅。

至於會主動公開裸照及私密影片，貝拉索恩透露被駭客威脅握有她的裸照和影片，讓她痛斥這種行為很粗魯，因此決定先行公布照片，至少不用再受到駭客威脅。

貝拉索恩本月20日將推出驚悚電影《女孩》(GIRL)，除了在IG上曬出短片為戲宣傳外，也不忘為所經營的成人網站貼出預告短片，片中她只穿著粉色內衣褲，性感尺度爆表引發話題。

(中時新聞網)