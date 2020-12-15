蘆洲「尼加拉瓜」公園的主角 尼加拉瓜大使來囉！（戴上容攝）

尼加拉瓜共和國與新北市蘆洲區公所於12月15日舉辦「尼加拉瓜共和國李蜜娜大使參訪暨揭牌儀式」，尼加拉瓜共和國大使館李蜜娜大使(Mirna M. Rivera)4人蒞臨新北市蘆洲區參訪，並由外交部馬馨怡薦任科員、中美洲經貿辦事處廖鴻達主任、黃慧滋專案經理、翁如茵協理陪同，進行尼國國情簡介的牌面更新揭牌儀式。

由於尼加拉瓜駐華大使館1991設立於蘆洲區集賢路，1996年特別將集賢公園重新命名為尼加拉瓜公園；前蘆洲市長黃劍輝先生及李翁月娥女士日前分別前往該國的瑪莎亞市及馬沙德貝市簽訂友好關係備忘錄及宣言，以增進兩國文化、教育、工商交流。

蘆洲區長莊茂坤表示，尼加拉瓜公園內及四周種植有茂密綠樹，公園內有「尼加拉瓜公園」紀念碑及完善的公園設施，許多民眾都會在這個公園休憩。今日尼加拉瓜共和國大使館特別安排參訪蘆洲區的尼加拉瓜公園，同時園內尼國國情簡介的牌面進行更新，象徵了蘆洲區的熱情及繁榮進步，也增進雙方的友好關係及文化交流。

(中時 )