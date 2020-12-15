全面迎戰萊豬，彰化縣推出專屬無萊豬標章，更接校園營養午餐列入重大食安事項，若被查出使用萊豬當食材將裁罰並永不錄用，檢舉人還可拿獎金。（本報資料照）

迎戰萊豬，守護食安多管齊下。萊豬明年元旦起將可進口於市面販售，彰化縣推出一連串措施守護校園營養午餐、也為民眾食安把關，除了聯合業者聯合聲明拒絕萊豬，更推出無萊豬標章，只要民眾檢舉屬實，還將依實收裁罰金額發給20％至50 ％不等的檢舉獎金。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，依據《彰化縣食品安全管理自治條例》第13條之1規定，於本縣製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販 賣、輸入、輸出、做為贈品或公開陳列之豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素。豬肉產品經抽驗檢出乙型受體素，將依法處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。

葉彥伯說，民眾檢舉販賣含乙型受體素豬肉予學校午餐業者，經衛生局查證屬實，可依彰化縣檢舉重大違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法，按實收裁罰金額發給20％檢舉獎金，若檢舉人為被檢舉人之受僱員工，檢舉獎金加碼至50％。

彰化縣政府推動食品業無萊豬自主管理標章，食品業者可向彰化衛生局提出申請、加以張貼，11日公開宣傳後，近日不少商家都已陸續提出申請。更號召彰化縣餐盒食品商業同業公會及各午餐供應業者發表聯合聲明，將採用國產豬肉、牛肉，包含280個社區關懷據點中有提供老人共餐的247個社區也同意禁用萊豬。

彰化縣長王惠美強調，將守護校園營養午餐安全視為重大食安議題，彰化縣已發放「萊克多巴胺（乙型受體素）快速檢測試劑套組」至校園，供校園午餐第一線人員篩選使用，一旦有疑慮將進行食安通報，立即下架列管，將食品再送交衛生局實驗室詳實檢驗確認，全面把關防止萊豬進入校園。更首創通報給獎金機制，務必做到滴水不漏，一旦查出永不錄用。

王惠美昨天親率各局處在縣府中庭召開「校園禁用萊豬、守護食安宣誓」也共同發表聯合聲明，採用國產豬肉、牛肉，縣內目前有280個社區關懷據點，有247個提供老人共餐，247個社區也全同意禁用萊豬，20個社區代表一起簽署。

(中時 )