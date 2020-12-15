就服處15日表揚慰勞績優就業服務人員。(蔡依珍攝)

就服處15日表揚慰勞績優就業服務人員。(蔡依珍攝)

就服處15日表揚慰勞績優就業服務人員。(蔡依珍攝)

陳雅萍從事就服員11年，今年光缺工和青年專案就推介逾500人，且過半都能穩定就業。(蔡依珍攝)

桃園今年就業媒合率創新高，達86.1％，較往年提升近1成，就服處15日表揚慰勞績優就業服務人員，其中中壢就業中心外展就業輔導員陳雅萍從事就服員11年，今年光缺工和青年專案就推介逾500人，且過半都能穩定就業，她笑說了解廠商和求職者需求，就能對症下藥。

就業服務處長劉玉儀表示，下半年求才人數攀升，累計至12月初有近15萬個職缺，較往年同期增2成，電子業、製造業、零組件等產業求才若渴，就業市場回溫，也讓媒合率創新高，今年以來求職人數達5萬6788人，成功媒合4萬9000人，媒合率達86.1％，相較往年約75％至82％，創下歷年佳績。

就服處特別感謝就服員在疫情時期，積極推動安心即時上工、安心就業、充電再出發、安穩雇用計畫和青年就業獎勵計畫等，15日表揚18位績優就服員和13位防疫有功人員，其中37歲的陳雅萍今年績效達400％，她笑說「撇步」就是做好廠商和求職者的橋梁，像是有位求職者剛結束印刷電路板職訓課程，她迅速掃描腦海中有相關職缺的廠商媒合，順利幫忙找到工作，不諱言是11年的經驗累積。

陳雅萍也直言，上半年服務業受重創，尤其餐廳變化最大，下半年則是半導體等產業缺工嚴重，還得到外縣市找人才，強調今年已舉辦254場徵才活動，希望協助民眾都能找到心目中的「好頭鹿」。

副市長李憲明表示，桃園為照顧年輕人特別推出「青年安薪讚、就業大滿貫」，追蹤發現4年來媒合的青年平均投保薪資逐年提升，從2016年2萬7919元提高到2020年3萬692元，漲幅近1成，青年留任率也高達92％，成為桃園就業市場穩定的力量，期望就服處持續精進，在後疫情時代繼續當市民強而有力的靠山。

(中時 )