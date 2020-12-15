年底到了，又迎來一波股票申購潮，其中威盛集團旗下的威鋒電子申購昨起展開，由於抽中價差13萬左右，首日申購熱潮吸引12.4萬筆投單，凍資逾200億元，申購到明(16)日截止，想參與的投資人要好好把握。

威鋒是威盛集團旗下的金雞母，競價拍賣從12月4日起至8日止，上周完成競價拍賣後，最低得標價格201元、最高為313元。昨(14)日開始開放公開申購，每股承銷價168元，每張申購價格16.8萬元，到16日下午截止，今(15)日興櫃收298元，抽籤中一張可現賺13萬元。

威盛創辦人王雪紅曾壓中了CPU晶片組、智慧型手機兩大趨勢，打造出威盛、宏達電2支股王，因此她旗下的第3支股票威鋒登錄興櫃，2天內股價就漲了2倍，不禁引發股民的關注，這次壓寶的USB TYPE-C，真能成為趨勢？威鋒是否會成為威盛集團的第3支股王？

關於威鋒電子，為全球獨特兼具完整USB高速傳輸、USB Type-C及USB PD相關技術布局的控制晶片領導廠商，產品終端主要應用於個人電腦、筆電、平板、手機、遊戲機等領域。

受惠終端應用市場需求增加，威鋒電子營運表現亮眼，2019年度及2020年前三季營收分別為15.86億元、14.22億元，年成長率達2~3成，稅後淨利更大幅跳增，2020年前三季稅後淨利為2.35億元已接近2019年全年表現，每股稅後純益（EPS）分別為4.05元、3.91元。

(中時新聞網)