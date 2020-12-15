◎海軍新船開箱文 自動布雷系統首曝光

蔡英文總統今出席在蘇澳港舉行的「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」，並登上快速布雷艇視導；下午她在臉書發海軍新船開箱文，台灣自行研發的「自動布雷系統」也首次曝光。

◎藍委建議公開特別費發票 蘇揆婉拒

13日行政院長蘇貞昌買漫畫給孫女，卻被發現發票打上統編，遭質疑是否想報公帳。對此蘇貞昌否認有意報帳。國民黨立委李貴敏今天建議蘇貞昌公開所有院長特別費發票以自清，但蘇貞昌婉拒，而給出的理由竟然是持續討論對行政穩定不是好事。

◎貨斗倉門未關閉 聯結車扯電線撞斷紅綠燈

桃園市龜山區49歲張姓男子駕駛連結車沿著大湖路右轉忠義路往桃園方向，貨斗倉門未關閉，結果撞到紅綠燈桿，造成紅綠燈桿攔腰折斷、台電電線也被扯落，所幸未造成人員傷亡。桃園市交通局表示，該駕駛撞毀紅綠燈號誌、牌面，初步號誌部分就要賠償21萬元，其他部分還在估價。

◎25年回憶走入歷史 美奇萊影城12／31熄燈

北高雄唯一一家首輪戲院「美奇萊影城」，傳出熄燈號已久，今業者在官網證實，「因租約到期與承租公司多次溝通，並未能達到共識，美奇萊影城於109年12月31日為最後營業日」，感謝這25年來一路相伴。消息一出令不少高雄人直呼惋惜，成了時代的眼淚。

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(中時新聞網)