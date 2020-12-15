孫鵬、狄鶯帶著愛子孫安佐15日出席「白永恩神父社會福利基金會」慈善短片《你在我在因為愛》發布會，回想起這2年來一家三口經歷的一切，夫妻倆忍不住落淚，而孫安佐遭控在美國製槍未遂一案，將在16日續行審理程序，昨出席活動時，他們也透露其實一開始本來不想出來宣傳，擔心會被酸「打悲情牌」，但還是希望可以透過自身或是媒體的力量讓大家多關心弱勢族群，讓這個世界更和平、有愛。

孫鵬談起這2年多救子的心路歷程，他表示面對官司，現在就是積極配合，但也坦言「很辛苦」，有些東西其實不適合跟大家講 ，哽咽稱「每個家庭遇到的難題跟生活都不一樣，只有『面對』2個字，但真的需要有人支持，目前工作不是第一要務，全心全意重建家庭，必須面對還沒結束的東西，每天都要倒掉一些壓力，因為不知道明天會有什麼新的壓力在你身上，比較辛苦的是『未知數』。很多回頭一看也就過了，但是不會忘掉的」 ，聽到有記者替替他加油打氣，安慰他「你很棒」，孫鵬也感嘆「還有路要走」，

而狄鶯也分享自己在宜蘭到老人安養院做公益時，重病的母親正躺在醫院裡，在她拍完這部公益短片10天後，便離開人世，讓她後悔以前沒花更多時間陪伴媽媽，都只有拿錢回家，呼籲現在年輕人就算是工作忙碌，還是要可以偶爾回家陪陪家人吃飯或是打電話問候，「我們做父母親的就很開心了，只要孩子平安健康長大，對這個社會有貢獻就心滿意足了」，不過愛子心切的她也不忘跟一旁的孫安佐說「不用擔心，我們會多存養老金，也會把身體強壯起來」，會跟孫鵬互相扶持，照顧對方，目前最大的心願就是希望孫安佐可以順利大學畢業，然後進入社會好好工作。

此外，面對網路上大批酸民，孫安佐表示自己很了解他們，直呼已經可以想像這次他們一家人出來做公益，有80％的年輕人一定會去留言酸他，但他認為「那些在網路上講幹話的人，沒有一個敢當他的面講的」，直呼「我幹嘛要在意那些沒膽的人？都是一些生活過得很慘，真正討厭你的人，根本連理都不理，那些只會網路上講幹話的人就是吃飽太閒」。

(中時 )