台北市報關商業同業公會理事長高振明，11月30日遭人毆打，警方14日逮捕吳姓等4名嫌犯，移送台北地檢署由複訊後，檢察官向法院聲請將4人羈押禁見，台北地院強處庭審理後，15日依殺人未遂等罪嫌裁准4人羈押禁見。（翻攝畫面／陳麒全桃園機場傳真）

台北市報關商業同業公會理事長高振明，11月30日遭人毆打，警方14日逮捕吳姓等4名嫌犯，移送台北地檢署由複訊後，檢察官向法院聲請將4人羈押禁見，台北地院強處庭審理後，15日依殺人未遂等罪嫌裁准4人羈押禁見。

北院裁定理由指出，吳等4人涉殺人未遂、傷害、妨害秩序罪，犯罪嫌疑重大，是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，他們很有可能為脫免罪責而與共犯、證人勾串，4人所述前後不一，而且還有重要證人或潛在共犯尚未到案，足認4人有勾串之虞，因此裁定羈押禁見。

高振明是11月30日晚間7點多，獨自搭車從桃園機場返回台北，在松江路下車徒步回辦公室取車，突然遭人持鋁棒毆打，另1人持手機錄影，他倒地後高聲呼救，嫌犯隨即逃逸無蹤，送醫後，高頭部骨折、牙齒斷裂，並無生命危險。

警方14日在大安區、信義區等處分別逮捕主嫌20歲吳男、21歲藍姓、22歲朱姓、20歲黃男，4人均否認與報關業務有關，並稱是路上互看不順眼，否認幕後有人指使，不過，檢方依被害人陳述，不排除被害人居中協調關於倉儲業、報關業之間的流程引禍，被其中一方教唆小弟動手教訓，複訊後向法院聲押禁見。

(中時 )